نجاح غير مسبوق.. أحمد موسى: الإعلام الدولي أشاد بتنظيم مونديال اليد وأداء منتخب مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية نجحت بكل مؤسساتها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإعلام الدولي أشاد بتنظيم بطولة مونديال اليد وبأداء منتخبنا المذهل ".





وتابع موسى:" الإعلام الدولي أشاد بأداء منتخب مصر لكرة اليد ومصر تعتبر سابع منتخب على مستوى العالم ، مضيفا :" الله عليكي يابلدي".





وأكمل أحمد موسى :" مصر اعتمدت نظام الفقاعة الطبية لكل الوفود المشاركة في مونديال اليد و تنظيم مونديال اليد نموذج لكل دول العالم تنظيم اي بطولة مقبلة ".



