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نجاح غير مسبوق.. أحمد موسى: الإعلام الدولي أشاد بتنظيم مونديال اليد وأداء منتخب مصر

السبت 30/يناير/2021 - 08:36 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية نجحت بكل مؤسساتها في  تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الإعلام  الدولي أشاد بتنظيم بطولة مونديال اليد  وبأداء منتخبنا المذهل ".

وتابع موسى:"   الإعلام الدولي أشاد بأداء منتخب مصر لكرة اليد ومصر تعتبر سابع منتخب على مستوى العالم ، مضيفا :" الله عليكي يابلدي".

وأكمل أحمد موسى :"  مصر اعتمدت نظام الفقاعة الطبية لكل الوفود  المشاركة في مونديال اليد و تنظيم مونديال اليد نموذج لكل دول العالم تنظيم اي بطولة مقبلة ".

واضاف:"  كل وسائل الإعلام  الدولية شاهدت تنظيم مصر لمونديال كأس العالم والمليارات تابعوا بطولة  كأس العالم لكرة اليد  وما فعلته مصر في البطولة أمر غير مسبوق ".
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