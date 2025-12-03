الوادي الجديد.. آليات وخدمات الشهر العقاري بعد انتقال المأمورية

أصدرت محافظة الوادي الجديد بيانًا توضيحيًا للرد على التساؤلات التي وردت من عدد من المواطنين بشأن خدمات الشهر العقاري بمدينة الخارجة، وذلك عقب انتقال مأمورية الشهر العقاري إلى مقرها الجديد داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

وجاء هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وتخفيف أعباء الانتقال، مع ضمان استمرار تقديم الخدمة لجميع الفئات دون أي تعطّل.

وأكدت المحافظة أن خدمات الشهر العقاري ما زالت متاحة داخل مدينة الخارجة عبر عدة نقاط تقدم الخدمات نفسها، لضمان استيعاب جميع المترددين وتوفير الوقت والجهد، وعدم اقتصار الخدمات على المقر الجديد بالمجمع.

وأوضحت، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة العمل داخل المنشآت الرسمية بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الخدمات متاحة حاليًا في أكثر من مقر داخل المدينة، بحيث يستطيع المواطن اختيار المكان الأقرب إليه، وتشمل المناطق التالية:

سيارة خدمات الشهر العقاري المتواجدة يوميًا أمام المقر الإداري بحي الزهور، والتي تتيح معظم الخدمات التقليدية للمواطنين بشكل متنقل.

مكتب الشهر العقاري بفرع البريد الرئيسي بمدينة الخارجة، وهو أحد أهم المقرات التي تقدم خدمات التوثيق والاطلاع.

مكتب الشهر العقاري داخل مبنى هيئة الاستثمار، والذي يخدم قطاعًا واسعًا من المتعاملين مع المشروعات الاستثمارية والجهات الرسمية.

وأكدت المحافظة أن العمل مستمر في جميع هذه المقرات بالتوازي مع المقر الجديد داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وذلك لضمان عدم حدوث أي تكدس أو تعطيل.

كما ناشدت المواطنين التوجه إلى أقرب نقطة خدمة متاحة لإنهاء معاملاتهم بسهولة، مؤكدة حرصها على تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات بما يلبّي احتياجات أهالي المحافظة.