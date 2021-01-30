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رياضة

شاهد.. تدريبات الأهلي بالدوحة استعدادا لمواجهة الدحيل القطري

السبت 30/يناير/2021 - 08:39 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامته لخوض المران الأول في الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلي 11 فبراير المقبل 

ويغيب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمه من التواجد في التدريبات الجماعية اليوم.

ووصل الأهلي إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الأول، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية، المحدد لها يوم 4 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة العالم للأندية يوم 4 فبراير بمواجهة الدحيل القطري
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