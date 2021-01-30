شاهد.. تدريبات الأهلي بالدوحة استعدادا لمواجهة الدحيل القطري

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامته لخوض المران الأول في الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلي 11 فبراير المقبل
ويغيب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمه من التواجد في التدريبات الجماعية اليوم.
ووصل الأهلي إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الأول، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية، المحدد لها يوم 4 فبراير المقبل.
ويستهل الأهلي مشواره في بطولة العالم للأندية يوم 4 فبراير بمواجهة الدحيل القطري