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أخبار البلد

التكلفة تتخطى 1.5 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات النقل لتطوير طرق المنصورة

السبت 30/يناير/2021 - 09:00 م
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
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حمادة خطاب
تنفذ وزارة النقل عدد من المشروعات، بمحافظات الدلتا وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية  بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق  لتحسين  الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة بين المحافظات، بالإضافة إلى أعمال تطوير مشاريع السكك الحديدية. 

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن تطوير الطرق الخدمية لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية . 

أولا ازدواج طريق الزقازيق - السنبلاوين

- يبلغ طول الطريق 37.5 كم وعرضه 30 متر بواقع  3 حارة مرورية لكل إتجاه. 

-توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة في المسافة من كوبري سندوب حتي كوبري المنصورة علي النيل. 

- يتم إضافة حارة ثالثة للطريق  بطول 4,5 كم ليصبح عرض الطريق 14 متر في كل اتجاه (بواقع 3 حارات وطبان مرصوف في كل اتجاه). 

- انشاء منزل ومطلع لكوبرى الجامعة على النيل. 

- تبلغ قيمة المشروع  450 مليون جنيه. 

- سيساهم في تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة والمساهمة في تسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية ودمياط والغربية والدقهلية الى المدن الساحلية مرورا بالطريق الدولي الساحلي 

ثانيًا تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة)

- يصبح الطريق 10.5 متر بكل إتجاه (3 حارات لكل اتجاه) بطول 50 كم. 

- تكلفة المشروع تبلغ مليار و268 مليون جنيه. 

- تكمن الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

و تفقد وزير النقل خلال جولة سابقه له بالمنصورة ، قطاعات المشروع المختلفة  وأكد على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد خاصة مع تقدم معدلات التنفيذ بالطريق واعمال الرصف الخاصة ببعض القطاعات به.

كما وجه وزير النقل، بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل. 
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