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رياضة

الدوري الإنجليزي .. التعادل السلبي يحسم موقعة مانشستر يونايتد و آرسنال

السبت 30/يناير/2021 - 10:12 م
صدى البلد
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أحمد هاني

سيطر التعادل السلبي على قمة أرسنال مع ضيفه مانشستر يونايتد والتى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج". 

وكان مانشستر يونايتد الأكثر سيطرة وفاعلية خلال الشوط الأول من المباراة، وأهدر فرص التسجيل خاصة عن طريق برونو فرنانديز وراشفورد، وفى المقابل اعتمد أرسنال على الهجمات المرتدة مستغلا سرعة البرازيلى مارتينلى. 

كما أهدر مانشستر يونايتد جميع الفرص التى سنحت لمهاجميه خاصة إدينسون كافانى وأنتونى مارسيال. 

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة ٤١ في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد ارسنال للنقطة ٣١ في المركز الثامن

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