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شاهد.. تعليق لميس الحديدي على استقبال بعثة الأهلي في الدوحة

السبت 30/يناير/2021 - 10:31 م
لميس الحديدى
لميس الحديدى
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حمزة شعيب
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على مشاهد الاستقبال الجماهيري  لبعثه النادي الاهلي لدى وصولها إلى الدوحة قائلة "مشاهد رائعة ودخلة الأهلي في أي بلد مختلفة".

وقال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "مشهد استقبال الفريق بالدوحة كان رائعًا وأصابتنا القشعريرة من حفاوة الاستقبال ..  ومع كثرة الهتاف شعرنا  بشرف الانتماء للنادي الاهلي، وحسينا إننا داخلين الاستاد مش المطار".
 
كانت بعثة نادي الأهلي المصري وصلت إلى مطار الدوحة مساء الجمعة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية خلال الفترة بين 4 و11 فبراير المقبل.

وحرص عدد كبير من جماهير الأهلي في قطر على استقبال بعثة فريقهم، التي يترأسها رئيس النادي محمود الخطيب، لحظة قدومهم إلى مطار الدوحة، رافعين أعلام النادي وصفقوا وهتفوا للاعبين والجهاز الفني، ورددوا أناشيدهم بكل حماس محفزين اللاعبين على تحقيق الانتصارات.
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