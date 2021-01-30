ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عين الصيرة حكاية.. أحمد موسى يعلق على جولة الرئيس السيسي أمس.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 10:45 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي يجري جولات تفقدية للمشروعات التنموية يوم الجمعة من كل أسبوع.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منطقة عين الصيرة حكاية وتم تغيير ملامحها بشكل كامل بعد تطويرها".

وتابع موسى:" زمان كان لازم الواحد يشم رائحة صعبة للغاية من أمام منطقة بحيرة عين الصيرة والدولة المصرية قامت بتطوير منطقة عين الصيرة وصولا لمنطقة متحف  الحضارة".

وأكمل :"  منطقة عين الصيرة كانت منطقة عشوائية بالكامل، وتم توسعة المنطقة وتم إزالة مقابر ومنازل عشوائية ويتم توفير مساكن بديلة للأهالي".

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات. 

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس شملت الاعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة واحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الاوتوستراد، وشبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة وذلك فى اطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات. 

واطلع الرئيس على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والاهالى إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقع جديد وحياة كريمة وسكن ملائم حديث به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم  نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، فى اطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من ارث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الاثرية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التزام بالجداول الزمنية وأعلى جودة .. توجيهات عاجلة من السيسي خلال جولة في مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير

قلب القاهرة بلا جلطات مرورية.. الرئيس يتابع آخر مشروعات الطرق والكباري بالعاصمة .. شبكة لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور الرئيسية .. وكباري مدينة نصر الأبرز | شاهد

الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى.. فيديو

برلماني: تطوير شبكة الطرق يستهدف خلق سيولة مرورية ومنع التكدسات

محلية النواب عن تطوير القاهرة الكبرى: في زمن قياسي قضت الدولة على العشوائيات

ترشيحاتنا

شديدة العدوى.. دراسة تحدد 4 علامات تشير إلى إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

عامل يلقي طفلا من أعلي سور مدرسة فى سوهاج .. فيديو

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

صحيفة أمريكية: بايدن يصطدم بالكونجرس حال إعلانه رفع العقوبات عن إيران

صدمة لـ محمد الباز على الهواء.. وفاة سيدة أثناء تواصل فريق إعداد اخر النهار معها.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

بحجاب الأبيض.. ابنة ماجد المصري في إطلالة جذابة مع والدها وخطيبها.. شاهد

كوت اوف وايت.. زوجة حسام غالي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها