عين الصيرة حكاية.. أحمد موسى يعلق على جولة الرئيس السيسي أمس.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي يجري جولات تفقدية للمشروعات التنموية يوم الجمعة من كل أسبوع.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منطقة عين الصيرة حكاية وتم تغيير ملامحها بشكل كامل بعد تطويرها".





وتابع موسى:" زمان كان لازم الواحد يشم رائحة صعبة للغاية من أمام منطقة بحيرة عين الصيرة والدولة المصرية قامت بتطوير منطقة عين الصيرة وصولا لمنطقة متحف الحضارة".





وأكمل :" منطقة عين الصيرة كانت منطقة عشوائية بالكامل، وتم توسعة المنطقة وتم إزالة مقابر ومنازل عشوائية ويتم توفير مساكن بديلة للأهالي".





وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس شملت الاعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة واحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الاوتوستراد، وشبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة وذلك فى اطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات.





واطلع الرئيس على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والاهالى إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقع جديد وحياة كريمة وسكن ملائم حديث به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، فى اطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من ارث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الاثرية.