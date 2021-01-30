عرض وطلب.. الكويت توضح حقيقة توقف الرحلات الجوية إلى نيويورك ولندن بسبب الصهاينة

أصدرت الخطوط الجوية الكويتية توضيحًا بشأن ما تداوله مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي حول توقف رحلاتها الجوية إلى نيويورك ولندن بسبب "الصهاينة".





وذكرت الخطوط الجوية الكويتية، في توضيح بشأن ما نشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف الرحلات إلى لندن ونيويورك بأن ذلك غير صحيح تمامًا، حيث أن التوقف الحالي لرحلات نيويورك ولندن جاء بسبب التداعيات الصحية وتأثيرها على العرض والطلب وتطبيقًا لتعليمات السلطات الصحية.





وأضافت أن ذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، أما رحلات نيويورك لندن فهي متوقفة منذ سنوات لأسباب تجارية، نظرًا لتشغيلها كخط مباشر والحال كذلك مع مختلف الرحلات التي أصبحت جميعها مباشرة، «لذا اقتضى التوضيح شاكرين للجميع تعاونهم واهتمامهم».





وكانت حسابات إخبارية نشرت على مواقع التواصل معلومات مفادها أن «الخطوط الجوية الكويتية ألغت خط سيرها إلى نيويورك ولندن، وأن ذلك بعد أن كسب الصهاينة حكمًا يجبر الخطوط الكويتية في أمريكا على السماح لهم بالصعود على متنها في رحلاتها إلى لندن».





وأعلنت دولة الكويت فرض رسوم جديدة على تذكرة كل راكب مغادر للبلاد أو قادم إليها، بنحو 3 دنانير للراكب.





وأصدر الدكتور عبدالله معرفي وزير الدولة الكويتي لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، قرارا وزراريا أضاف بموجبه 3 دنانير على تذكرة كل راكب مغادر للكويت، و 2 دينار تضاف على تذكرة الراكب القادم، وفقا لصحيفة "القبس".





ونص قرار تعديل الرسوم التشغيلية مقابل خدمات إدارة المطار وإدارة العمليات على فرض "3 دنانير للراكب المغادر تضاف على تذكرة السفر - 2 دينار للراكب تضاف على تذكرة السفر- يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.





وبحسب الصحيفة، فإن تطبيق الرسوم يشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء، مضيفة أن آلية تحصيل الرسوم تتم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.





وأوضحت أن الهدف من القرار زيادة إيرادات الدولة مقابل الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي نظير عمليات التشغيل سواء من إدارة العمليات او إدارة الهندسة.



