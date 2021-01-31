منار اللبنانية: مكنتش متزوجة شعبان عبدالرحيم وهاخد ميراثي بالقانون.. فيديو

قالت الفنانة اللبنانية منار، إنها لها حق شرعى فى ميراث شعبان عبد الرحيم بالمستندات والأوراق وقد أقره شعبان قبل وفاته .





وأوضحت منار خلال مداختلة هاتفية فى برنامج "الحكاية"، أنه لم يكن هناك زواج بينها وبين شعبان عبد الرحيم ولكن لديها مستندات وأوراق تثبت أحقيتها فى الميراث بالقانون، وأنها تطالب بحقها وليس تجنيًا.





وأثيرت حالة من الجدل بإعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.





وطالبت منار حمزة خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: "بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم".



