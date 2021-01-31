استشاري: متلازمة ما بعد كورونا مجهولة ولا نعلم كيفية التخلص منها



وأضاف "خضر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": أنصح المواطنين بالحصول على اللقاح فهو آمن للغاية على الجميع"، موضحا أن أعراض وشدة إصابة الفيروس تختلف من شخص إلى آخر.



وفيما يخص متلازمة ما بعد كورونا، أوضح أنه حتى الآن لا يوجد كثير من الأمور الخاصة بكورونا ليس لها إجابة ومن ضمنهم متلازمة ما بعد الفيروس نحن مازلنا بصدد دراستها.







قال عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة، إنه من أوائل الأطباء الذين حصلوا على لقاح كورونا، منذ 3 أسابيع ولم يحدث لي أي شيء حتى الآن.