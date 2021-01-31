ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري: متلازمة ما بعد كورونا مجهولة ولا نعلم كيفية التخلص منها

الأحد 31/يناير/2021 - 01:27 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة، إنه من أوائل الأطباء الذين حصلوا على لقاح كورونا،  منذ 3 أسابيع ولم يحدث لي أي شيء حتى الآن.

وأضاف "خضر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": أنصح المواطنين بالحصول على اللقاح فهو آمن للغاية على الجميع"، موضحا أن أعراض وشدة إصابة الفيروس تختلف من شخص إلى آخر.

وفيما يخص متلازمة ما بعد كورونا، أوضح أنه حتى الآن لا يوجد كثير من الأمور الخاصة بكورونا ليس لها إجابة ومن ضمنهم متلازمة ما بعد الفيروس نحن مازلنا بصدد دراستها.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استشاري: لقاح سبوتنيك V قد ينتج أجساما مضادة لكورونا تستمر لمدة 6 أشهر

وزارة الصحة: لا أثار جانبية للقاح فيروس كورونا الجديد

مكافحة كورونا: بعض متعافي كورونا ثبتت معاناتهم من ضعف الرغبة الجنسية

ما لا تعرفه عن السلالة الجديدة من كورونا |تفاصيل

تعرف على علاقة الجلطات بفيروس كورونا.. وأسباب حدوثها

وزيرة الصحة: 30% من الأطباء طلبوا تأجيل الحصول على لقاح كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

توريث أبناء الابن المتوفى .. موقف الأحفاد من الميراث والوصية الواجبة

وزير التعليم العالي يحسم موعد عودة الدراسة وعقد امتحانات الجامعات

هل يتم إلغاء مونديال الأندية بعد مخاوف قطر من تفشي كورونا؟ شطة يجيب

بنصف الثمن.. تهافت البريطانيين لشراء غذاء منتهي الصلاحية.. صور

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد شقيقة زوجها

السيطرة على حريق بمحول كهرباء في وزارة التضامن بالعجوزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهور يلقي بنفسه أمام جيش من الخيول في سباق خطير| فيديو

لا أحد يحارب وحده .. أم تفاجئ ابنتها المصابة بالسرطان بموقف تقشعر له الأبدان| فيديو

الدهون تحميك من الأمراض .. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة