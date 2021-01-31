الوفد على صفيح ساخن.. استقالة أبو شقة من رئاسة الحزب تشعل بيت الأمة بعد أزمة انتخابات مجلس النواب.. اجتماع الهيئة العليا يحسم مصير المستشار.. وفؤاد بدراوي أبرز المرشحين لخلافته

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انتخاب المكتب التنفيذي للوفد واختيار رئيس برلمانية الشيوخ فى اجتماع الهيئة العليا.. الخميس

الهضيبى والنحاس أبرز المرشحين لرئاسة برلمانية الشيوخ بحزب الوفد

أبرزهم سليمان وهدان وعبد العليم داوود.. "بالأسماء" المرشحون فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

الهيئة العليا للوفد تناقش استقالة أبو شقة من الحزب.. الخميس المقبل

بالأسماء| 3 قيادات وفدية مرشحة لخلافة أبو شقة فى رئاسة حزب الوفد

4 أسباب وراء رفض أغلبية أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد استقالة أبو شقة





شهدت الأيام القليلة الماضية توقعات بإعلان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، استقالته من رئاسة الحزب، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية إعلان أبو شقة استقالته خلال إجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر له يوم الخميس المقبل.









البداية كانت عندما أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عزمه التخلي عن منصبه اعتبارا من يوم 17 أكتوبر عام 2020 وتكليف السكرتير العام للحزب باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقًا لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية.



وأصدر رئيس حزب الوفد القرار رقم 65 لسنة 2020 بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب لدعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر في جدول الأعمال المتمثل فى إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب، وحرصا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب قرر عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالي والسياسي عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية وموافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب ، واعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف السيد الأستاذ فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.





استقالة أبو شقة من رئاسة حزب الوفد تم تأجيلها بعد إعلان رئيس حزب الوفد فى شهر أكتوبر من العام الماضى تأجيل اجتماع الهيئة الوفدية لا ختيار رئيس حزب جديد، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والتى انتهت يوم 14 ديسمبر الماضى، حيث كان من المقرر عقد اجتماع الهيئة الوفدية يوم 16 أكتوبر الماضى.









وأكد "أبو شقة"، فى حوار سابق لـ"صدى البلد"، أنه نظرا لظروف الانتخابات البرلمانية، فقد أبلغه فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، أنه لن يتيسر الإعداد لاجتماع الهيئة الوفدية؛ وبالتالى فإننا أرجأنا هذا الأمر إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب والتى تنتهى يوم 14 ديسمبر عام 2020.





وبعد مرور أكثر من شهر على انتهاء انتخابات مجلس النواب، عاد مرة أخرى الحديث عن استقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، من رئاسة حزب الوفد، حيث كشفت مصادر داخل حزب الوفد أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر عقده يوم الخميس المقبل، سيتم فيه عقد انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد.









كما أشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المقرر أن يتم انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد انتخاب النائب محمد عبد العليم داوود رئيسا للهيئة البرلمانية لمجلس النواب.









وكشفت المصادر عن أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، وهم الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد وأستاذ القانون الدستورى، وعبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد.









كما كشفت مصادر أيضا عن أبرز المرشحين فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، والتى ستعقد يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير، فى اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد هم عبد العزيز النحاس وطارق سباق وخالد قنديل.









وأضافت المصادر: "النائب محمد عبد العليم داوود من المرشحين أيضا فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، حيث أعلن أنه سيحسم ترشحه من عدم ترشحه على حسب نتيجة تحقيق لجنة القيم بمجلس النواب معه غدا".









وتابعت: "سليمان وهدان لديه نيه أيضا للترشح فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، على الرغم من رفض أغلب أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لترشحه وأنه لن يحصل سوى على صوته إذا ترشح فى الانتخابات".









وقالت المصادر: "إن غضب شديد ضد سليمان وهدان من جانب الوفديين باعتباره كان سببا أساسيا فى ازمة اختيارات مرشحى الحزب فى القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب، وأنه من كان يقوم باختيار أسماء المرشحين من داخل الحزب ومن خارجه".









كما كشفت المصادر عن أن اجتماع الهيئة العليا للحزب المقرر عقده يوم الخميس المقبل، سيتم فيه عقد انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد وانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يناقش استقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، من رئاسة الحزب.









وأشارت المصادر إلى أن هناك محاولات من أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لتأجيل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر عقده يوم الخميس المقبل، والذى سيتم فيه عقد انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد وانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ.









وأوضحت المصادر أن سبب طلب أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد تأجيل اجتماع الهيئة العليا هو تأجيل مناقشة استقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، حتى تهدأ الأوضاع.









وكشفت مصادر داخل حزب الوفد أن هناك عددا من قيادات حزب الوفد لديهم نية للترشح لرئاسة حزب الوفد خلفا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، حال تقديم أبو شقة استقالته من رئاسة حزب الوفد.









وأكدت المصادر أن أبرز هؤلاء المرشحين هم فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور هانى سرى الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ونائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ.









كما أوضحت المصادر أن هناك عددا من الجبهات داخل حزب الوفد تدعم كل مرشح من الأسماء المطروحة فى انتخابات رئاسة حزب الوفد.









وكشفت مصادر أن هناك محاولات من أغلبية أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لإثناء المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن قراره بالاستقالة من رئاسة الحزب ورفضهم لهذا القرار.









وأشارت المصادر إلى أن هناك 4 أسباب وراء رفض أغلبية أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد استقالة أبو شقة من رئاسة حزب الوفد، وأن المرشحين لرئاسة الوفد فى حالة استقالة أبو شقة، لم يستعدوا لانتخابات رئاسة الحزب؛ نتيجة عدم جاهزيتهم، والسبب الثانى أن استقالة أبو شقة تعنى تفخيخ الحزب من الداخل، ما يؤدى إلى تدميره فى ظل مد الجمعية العمومية لمدة سنة، والسبب الثالث أنه لن يقبل أحد استقالة أبو شقة فى ظل عدم توافق الوفديين على مرشح معين، أما السبب الرابع وهو أن حزب الوفد لا يتحمل هزة أخرى بعد أزمة ترشيحات القائمة فى انتخابات مجلس النواب.









وكان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أعلن فى برنامجه «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس الماضى، أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، يعتزم الاستقالة من رئاسة حزب الوفد.