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رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى للثأر من أتلتيك بلباو

الأحد 31/يناير/2021 - 09:18 ص
برشلونة ضد أتلتيك
برشلونة ضد أتلتيك بلباو
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محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظير أتلتيك بلباو، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، للثأر من أتلتيك بلباو بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، والصعود إلى وصافة جدول ترتيب الليجا.

كان برشلونة خسر نهائي السوبر الإسباني  أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع قبل الماضي، كما شهد اللقاء طرد ليونيل ميسى للمرة الأولى في تاريخه مع البلوجرانا.

في المقابل يطمح أتلتيك بلباو في مواصلة تفوقه على  فريق برشلونة بخطف الفوز منه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بلباو في المركز العاشر بـ 24 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، خيتافي مع ألافيس، قادش مع أتلتيكو مدريد، غرناطة مع سيلتا فيجو.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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