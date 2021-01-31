الصحف السعودية: دبي تبدأ اليوم التطعيم بلقاح سينوفارم.. إصابات كوفيد 19 حول العالم تتجاوز 103 ملايين حالة.. وتحذير أممي من نزعة قومية في سباق اللقاحات

السعودية.. تركي بن ناصر في ذمة الله

مصر تدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية

الإمارات تفتح باب التجنيس للمستثمرين والعلماء والموهوبين

ماكرون يؤكد لعون وقوف فرنسا إلى جانب لبنان

حميدتي إلى الدوحة في أول زيارة من نوعها بعد إسقاط البشير

الصين تشهد أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

انسحاب 5 محامين من فريق ترامب قبل أيام من محاكمته









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" إدانة مصر مساء أمس، السبت، لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة من قِبَل ميليشيا الحوثي، والتي استهدفت بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان، فضلا عن محاولتها استهداف المملكة بطائرة مُفخخة بدون طيار تمكنت القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية.









وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، دعمها لما تتخذه الشقيقة السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب وداعميه.









محليا، أشارت صحيفة "الرياض" إلى إعلان الدفاع المدني السعودي السبت، سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون قرب مستشفى في جازان (جنوب المملكة).









وأوضح الدفاع المدني بمنطقة جازان، في بيان، أنه تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث.









وأضاف: «بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار».









وقالت صحيفة "عكاظ" إن حالات كورونا واصلت الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، وسجلت أمس (السبت) 270 حالة مؤكدة جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 367813 حالة، بينها 2142 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، و352 حالة حرجة، و293 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 359299 حالة، والوفيات 6372 حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.











وأفادت صحيفة "الوئام"، بوفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وسيصلى عليه اليوم (الأحد) 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.









وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي (الجمعة)، اطمأن خلالها على صحة الفقيد، وفقًا لتغريدة للأمير فيصل بن تركي.









عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "سبق" بإعلان دولة الإمارات أمس (السبت) اعتماد تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.









وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في «تويتر» اليوم: «بتوجيهات من رئيس الدولة.. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم».









وذكرت صحيفة "الوئام" أن هيئة الصحة في دبي أعلنت عن بدء التطعيم بلقاح «سينوفارم» المضاد لـ«كوفيد - 19»، وذلك في إطار خططها لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم.









وأكدت الهيئة على لسان الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد - 19» في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة ستخصص اعتبارًا من اليوم ثلاثة مراكز صحية، لتطعيم جميع المواطنين، والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة وحاملي إقامة دبي.









وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بوصول نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، العاصمة القطرية الدوحة، على رأس وفد يتكون من وزير الخارجية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين، تتناول العلاقات الثنائية، وشرح موقف السودان من النزاع على الحدود مع إثيوبيا، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوداني بهذا المستوى، بعد إسقاط نظام الرئيس البشير.









وأوضحت صحيفة "عاجل" أن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل بلغ مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس الماضي.









وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس السبت، إنَّ حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل بلغ مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.









وذكرت صحيفة "اليوم" أنه بعد يوم واحد من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين مبعوث خاص بوزارة الخارجية يتابع ملف إيران، أفيد في تل أبيب أمس بأن يوسي كوهين، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، يضع اللمسات الأخيرة على برنامج زيارته المقبلة للولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن ينقل مطالب إسرائيلية بخصوص احتمال عودة واشنطن للاتفاق النووي مع طهران.









وقالت صحيفة "الرياض" إن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، تلقى بعد ظهر أمس (السبت)، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدّ خلاله وقوف بلاده إلى جانب لبنان.









وتداول ماكرون مع عون الأوضاع الراهنة وما آل إليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة". وذكر البيان أن الرئيس الفرنسي جدد خلال الاتصال الهاتفي «التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلّق بالملف الحكومي».









وذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو؛ اتهم رئيس النظام التركي أردوغان بتسليم تركيا لبقايا انقلاب 28 فبراير 1997، منتقدًا العلاقات الوطيدة الحالية التي تجمع أردوغان وأحد أعضاء تنظيم أرجنكون (الدولة العميقة) رئيس حزب الوطن دوغو برينتشك.









وأوضح أوغلو أن النظام الحاكم أصبح متأثرًا بانقلاب 28 فبراير حتى بات يحكم تركيا المتبقون من انقلاب 28 فبراير 1997، مشيرًا إلى أن الشخص الذي لا يخشى المساءلة يترك المنصب، لكن الذين يخشون المحاسبة يتمسكون بشدة بالسلطة ويقدمون كل أنواع التنازلات حتى لا يتركوها. في إشارة إلى تمسك أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بالحكم.









دوليا، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت اليوم، تعليق العمل بخطة لإعطاء معتقلي «جوانتانامو» لقاحات مضادة لكوفيد-19 بعد أن أثار الإعلان ردود فعل عنيفة، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لإيصال اللقاحات الى العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية والمسنين الأمريكيين.









وأفادت صحيفة "عكاظ" بتراجع الاتحاد الأوروبي، عن تهديده بتقييد صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى آيرلندا الشمالية في إطار خلافه المتصاعد مع بريطانيا، في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من «النزعة القومية» فيما يتعلق باللقاحات.









وبعد موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وتنتجه شركة «أسترازينيكا» البريطانية - السويدية، وبينما كانت تعلن شركة «جونسون وجونسون» الأميركية أن فاعلية لقاحها الذي يعطى بجرعة واحدة تصل إلى 66 في المائة، كشفت المفوضية الأوروبية بعض البنود السرية من الاتفاق الموقع مع «أسترازينيكا»، التي تدعم موقفها بأن الشركة ملزمة بإعطاء الأولوية لتزويد بلدان الاتحاد الأوروبي بكميات اللقاح المتفق عليها.









وذكرت صحيفة "سبق" أن الحكومة الألمانيّة توعدت، الأحد، باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحقّ المختبرات التي “لا تحترم تعهّداتها” في مجال تسليم اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 إلى الاتّحاد الأوروبي، وسط تصاعد التوتّرات بسبب تأخير من جانب شركة أسترازينيكا البريطانيّة.









وقالت صحيفة "الوئام" إن الصين سجلت، اليوم الأحد، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال ستة أيام مدفوعة بقفزة في حالات العدوى بإحدى مدن شمال شرق البلاد.









وذكرت صحيفة "اليوم" أن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا حول العالم أظهرت ارتفاع عدد الإصابات إلى 103 ملايين و135 ألفا و7 إصابات، الأحد.









فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و229 ألفا و456 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 74 مليونا و758 ألفا و449 حالة.









ونقلت صحيفة "سبق" عن قناة "سي إن إن"، أمس السبت، أن 5 محامين انسحبوا من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ في مساءلته المقررة في 8 فبراير أمام مجلس الشيوخ.







