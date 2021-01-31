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تعليم

محمد علي أمينا لـ زراعة عين شمس

الأحد 31/يناير/2021 - 10:56 ص
محمد سيد محمد علي
محمد سيد محمد علي
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باسنتي ناجي

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قرارا بتجديد تعيين محمد سيد محمد علي في وظيفة أمين كلية الزراعة بدرجة مدير عام بجامعة عين شمس اعتبارًا من ٢٠٢٠/١٠/١٩ وحتي بلوغ سيادته السن القانونية في ٢٠٢١/٦/٢٠.


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جدير بالذكر أنه قد علق الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على افتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، والذي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، قائلا: "جامعة عين شمس شاركت في إعداد دراسات الجدوى لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي".
 

وأضاف عميد كلية زراعة عين شمس في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مشروع  الفيروز عبارة عن 5900 حوض تربية على مساحة 15 ألف فدان بطاقة إنتاجية 13 ألف طن من الاسماك  سنويا".

 

وأكد الدكتور احمد جلال ، أن مشروع الاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس السيسي من أكبر المشروعات التنموية مشيدا بدور القيادة السياسية المصرية التي تحرص دائما ان تنهض بمصرنا الغالية.

 

وأشار عميد كلية زراعة الي ،ان اختيار موقع مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يساهم في تنمية سيناء بأكملها، حيث تمثل سيناء بعدا استراتيجيا مهم جدا للدولة المصرية.

 

وتابع جلال  إن مصر تبدأ العام الجديد بافتتاح مشروعات قومية عملاقة،  منوها إلى أنه سيتم زراعة 400 ألف فدان في سيناء قريبا .

 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

 

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

 

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.

 

وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا: "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا وإحنا مش هنسيب سينا لكن تعالوا معانا".

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