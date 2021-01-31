جهاز الشيخ زايد يشن حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بعدة مناطق

كلف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق، بشن حملة مكبرة لمواجهة وضبط أى تعديات أو اشغالات بالمدينة.





وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة الاشغالات وضبط المخالفات بسنتر الحرمين وبدر الدين بالحى السادس عشر، ومول المعز بالحى الثانى عشر، وعدة مناطق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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وأكد رئيس الجهاز ، على استمرار الحملات المفاجئة لإزالة أى تعديات أو مخالفات بأحياء المدينة كافة، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذًا للقانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.