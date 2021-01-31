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برلمان

«جبالي» يفتتح الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لوزيري النقل والبترول

الأحد 31/يناير/2021 - 11:27 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
افتتح المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة حيث يواصل البرلمان للأسبوع الثالث على التوالى، تفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018.

حيث يستمع خلال الجلسة العامة اليوم إلى بيان وزير النقل كامل الوزير، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن أدائهما خلال الفترة من 2018- 2020.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية للبرلمان ، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية  ، وذلك بعدا رأت  اللجنة العامة  وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزير. 

وشهد مجلس النواب الاسبوع الماضى محاسبة الحكومة وتفعيل دوره الرقابى على برنامج الحكومة الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، وعلى مدى التزامها بتنفيذ البرنامج، فعلى مدار (4) أيام انعقاد متواصلة، وما يقرب من (29) ساعة عمل، استمع المجلس إلى (8) وزراء لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018/2022". 

وأحال بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس، كل فيما يخصه، لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير فى شأنها للعرض على مكتب المجلس، كما أحال المجلس (9) مشروعات قوانين واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة، واللجنة العامة فى ثانى اجتماعاتها تحدد ضوابط إدارة الجلسات العامة، وتحذر من الخروج عن التقاليد البرلمانية الراسخة، وتنتهى من ترشيح (14) عضوًا للجنة القيم فى دور الانعقاد الأول وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمجلس يوافق على ما انتهت إليه اللجنة العامة.
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