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دورة علمية أونلاين حول «التاريخ المجهول لأقباط مصر وبطاركتها في القرن الرابع عشر»

الأحد 31/يناير/2021 - 12:01 م
إعلان الدورة العلمية
إعلان الدورة العلمية
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أحمد بسيوني
ينظم مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، دورة علمية مكثفة، تحمل عنوان "التاريخ المجهول لأقباط مصر وبطاركتها في القرن 14م"، والتي يحاضر فيها الأستاذ الدكتور يوحنا نسيم يوسف، أستاذ القبطيات بجامعات أستراليا والسويد، وذلك عن طريق البث عن بُعد (Online)، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2، 3 فبراير 2021، بواقع محاضرتين لليوم الواحد.

وتبدأ المحاضرة الأولى في تمام الساعة 2.00 بعد الظهر وتليها المحاضرة الثانية في تمام الساعة 4.00 بعد الظهر.

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تتناول الدورة تاريخ الأقباط خلال القرن الرابع عشر الميلادي متناولة تفصيليًا تاريخ آباء بطاركة تلك الفترة منطلقة من بداية حبرية البابا يؤانس بن القديس وحتى أواخر حبرية البابا متاؤس الكبير، وتلقي الضوء على أحوال الأقباط في المجتمع ككل مرورًا بكل طوائف الشعب وتباين أدوارهم على كافة الأصعدة، وأهم الأحداث التي مرت على مصر خلال تلك الحقبة، وتأثيراتها وأهم المصادر التاريخية التي تناولت تلك الفترة.

وتأتى هذه الدورة ضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

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