إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بالإسكندرية

أصيب 16 شخصًا، في حادث مروري الساعة السابعة صباح اليوم الأحد، حيث وقع تصادم بين أوتوبيس تابع لإحدى الشركات وسيارة ميكروباص على طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي اتجاه القاهرة أمام مجمع البترول.





وفور تلقى البلاغ، توجهت سبع سيارات فورًا إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة المركزى، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندري.





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وتم إجراء الكشف الطبى وعمل الأشعات اللازمة لجميع المصابين.





وذكرت المستشفي في بيان أن المصابين 14 رجلا وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 سنة، والإصابات أغلبها عبارة عن كدمات بسيطة بأماكن متفرفة دون كسور وتم تقديم العلاج لها فى المستشفى، ما عدا مصاب واحد بكسر فى الضلوع وتجمع هوائى بالرقبة تم تحويله إلى المستشفى الرئيسى الجامعى لاستكمال العلاج.