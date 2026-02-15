قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
محافظ القاهرة يشهد مؤتمر الجمهورية "12 عامًا من الكفاح والعمل..السيسي بناء وطن"

مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فعاليات مؤتمر الجمهورية الخامس 2026، والذي عُقد تحت عنوان « ١٢ عامًا من الكفاح والعمل .. السيسي بناء وطن "  بهدف استعراض ما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية،  والتأكيد علي مواصلة مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور د. حسين عيسى نائب رئيس الوزراء، وم. د. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، وم. كريم بدري وزير البترول والثروة المعدنية ، ود. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ود .أحمد كوجك وزير المالية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وم. أيمن عطية محافظ القليوبية، وم. عادل النجار محافظ الجيزة، وم. عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وم. طارق لطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير،  وأحمد أيوب رئيس تحرير جريدةالجمهورية، ، إلى جانب عدد من رجال الأعمال   وخبراء الاقتصاد، ورؤساء الجامعات،  وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

ويناقش المؤتمر فى جلساته القضايا الوطنية المختلفة والجهود التى بذلتها الدولة على مدار 12 عاما من أجل تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة ودولة مدنية حديثة ، وإحداث النهضة التى تدفع بمصر إلى المكانة التى تليق بها ، مع الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى .

وأكد محافظ القاهرة أن المؤتمر يمثل منصة وطنية جامعة لاستعراض جهود الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وما تحقق من طفرة غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية والطاقة والإسكان والتنمية العمرانية والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مسارات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وعلى هامش المؤتمر استعرض د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أبرز المشروعات القومية والتنموية التي تم تنفيذها بنطاق المحافظة خلال السنوات الماضية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى ما شهدته العاصمة من طفرة شاملة في تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور، وتحديث منظومة الخدمات، وتنفيذ مشروعات الإسكان والتطوير الحضاري، بما أسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مكانة القاهرة كعاصمة تاريخية وحضارية تواكب الجمهورية الجديدة مع التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم مسيرة العمل الوطني، وترسيخ قيم الإنتاج والانتماء، بما يعزز من مكانة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً.

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تواصل تنفيذ خططها التطويرية بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم بيئة الاستثمار.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود لمواصلة البناء وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة السيسي

