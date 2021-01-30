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محافظات

مياه الإسكندرية: حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير

السبت 30/يناير/2021 - 06:08 م
مياه الإسكندرية:
مياه الإسكندرية: حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح
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أحمد بسيوني
عقد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، اجتماعًا اليوم السبت، مع قيادات القطاع التجارى والإنتاج والتوزيع لبحث أى  معوقات تتعلق بالقطاع التجارى، وتذليل أي صعوبات تواجه العملاء.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس أحمد جابر ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها تأثير على ضغوط المياه.

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وأوضح أن الشركة تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتحدث عن دور إدارة العدادات فى مراجعة القراءات شهريا وتصحيح القراءات غير المنطقية، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع وتسجيل القراءات عبر تطبيق قراءتى.

وأشار إلى أهمية تحليل الاصدارات والتحضيرات الصادرة عن الشركة لمدة ثلاثة أعوام ماضية، وتحديد أى مشكلات وبحث سبل حلها.
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