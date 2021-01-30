مياه الإسكندرية: حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير

عقد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة اجتماعًا اليوم السبت، مع قيادات القطاع التجارى والإنتاج والتوزيع لبحث أى معوقات تتعلق بالقطاع التجارى، وتذليل أي صعوبات تواجه العملاء. المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية أي





وخلال الاجتماع، أكد المهندس أحمد جابر ضرورة حصر العدادات المتوقفة ووضع خطة للإصلاح أو التغيير، وحصر لجميع المخالفات والتعديات على شبكة مياه الشرب لما لها تأثير على ضغوط المياه.





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وأوضح أن الشركة تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





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