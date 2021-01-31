رب ضارة نافعة.. وزير الاتصالات يكشف فائدة جائحة كورونا في مجال الرقمنة | فيديو

المعلومات ، إن جائحة كورونا، ساهمت في خطة الدولة المصرية، للتحول الرقمي، والارتقاء بتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه كانت هناك مجازفة كبرى، بأن تنجح تلك المنصات، معقبا: "رب ضرة نافعة". قال المهندس عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا، إن جائحة كورونا، ساهمت في خطة الدولة المصرية، للتحول الرقمي، والارتقاء بتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه كانت هناك مجازفة كبرى، بأن تنجح تلك المنصات، معقبا: "رب ضرة نافعة".





وأضاف المهندس عمرو طلعت، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه من خلال منصة "مصر الرقمية، يمكنه الحصول على مجموعة من الخدمات، كخدمات المرور، والتموين، وتزداد تلك الخدمات مع مرور الوقت، وفي حالة الرغبة في التواصل المباشر، فيمكن للمواطن الاتصال بالرقم الساخن 15999.





وفي سياق آخر، لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن سوق العمل الحالي، يتطلب مهارات خاصة، ومتنوعة، واتقان للغة الانجليزية، وخبرات علمية وعملية، بالإضافة للمهارات الشخصية، والقدرات الناعمة.





وأوضح "طلعت" أن الوزارة تعاقدت مع مجموعة من الجامعات المرموقة؛ يلتحق بها الشباب؛ لتحصيل مستوى معين من العلوم، يرتقي لدرجة الماجستير، في نهاية المبادرة.



