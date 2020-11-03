عمرو طلعت: توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وجامعة أوهايو لتقديم ماجستير تقني في الأمن السيبراني

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أعلنت عن مبادرة مصر الرقمية وهذه المبادرة تستهدف 1000 شاب وشابة من حديثي التخرج من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات لثقل قدراتهم في مجالات التقنية مثل الأمن السيبراني وعلوم البيانات.





وأضاف «طلعت» خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ان المبادرة قائمة على أن الشاب خلال سنة يتلقي تدريب علي أربع محاور متوازية.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أول محور هو التعاون التقني التعليمي بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، وهذا الذي تم اليوم بتوقيع اتفاقية مع جامعة اوهايو بالولايات المتحدة.





وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن المبادرة تعمل علي المحور الاكاديمي التقني وهو تلقي الشاب الي التدريب التقني من احد الجامعات العالمية التي قمنا بالتوقيع معها وهو في بلدة مصر بالإضافة إلى التدريب علي القدرات الشخصية.





وأشار إلى أننا قمنا باجتذاب شركات عالمية للمشاركة في هذه المبادرة واكد أن الطالب يتلقى التعليم عن بعد بتقنيات الفيديو كونفرانس إضافة إلى التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية.