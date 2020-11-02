AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الاتصالات يوضح كيفية التقدم لمبادرة بناة مصر الرقمية ..فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:47 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة بناة مصر الرقمية تستهدف 1000 شاب من حديثي التخرج ويكون قد تخرج خلال 3 سنوات إلى 5 سنوات الماضية من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات .

أضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن المبادرة تعمل علي المحور الاكاديمي التقني وهو تلقي الشاب الي التدريب التقني من احد الجامعات العالمية التي قمنا بالتوقيع معها وهو في بلدة مصر بالإضافة إلى التدريب علي القدرات الشخصية .

أوضح طلعت ،: أننا قمنا باجتذاب شركات عالمية للمشاركة في هذه المبادرة واكد علي أن الطالب يتلقى التعليم عن بعد بتقنيات الفيديو كونفرانس بالإضافة إلى التدريب علي مهارات اللغة الإنجليزية .

وتابع: أن التقدير الجامعي سيكون مهم جدا لاختيار الطلاب في المبادرة والمقابلة الشخصية وهناك امتحان شخصي للطلاب ومن يريد التقديم علية التقديم علي الموقع الخاص بالمبادرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب الساعات المعتمدة .. اعرف البرامج المميزة بحاسبات عين شمس

تدريب 100 ألف شاب.. الاتصالات: مبادرة بناة مصر الرقمية تستهدف خريجي الحاسبات والمعلومات.. فيديو

الهجرة تنظم زيارة لوفد شبابى من الدارسين بالخارج إلى القرية الذكية

وزير الاتصالات: تدريب 110 آلاف متدرب بتكلفة 400 مليون جنيه

وزير الاتصالات يوضح تفاصيل مبادرة بناة مصر الرقمية .. فيديو

وزير الاتصالات يكشف عن سرعة الإنترنت في مصر.. ومعلومات جديدة عن مبادرتي مستقبلنا رقمي وبناة مصر الرقمية

ترشيحاتنا

متحدث الوزراء: موعد إغلاق المحال التجارية والحرفية سيختلف حسب النشاط .. فيديو

متحدث الوزراء: إقرار مواعيد إغلاق المحلات الأربعاء.. واستثناء السوبر ماركت والصيدليات

أحمد موسي: والد طفل المرور مصدوم أكتر مننا وميعرفش ابنه جاب العربية منين

بعد حسين الشحات.. استبعاد لاعب جديد من منتخب مصر

بعد الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا.. فرنسا تتجه للاقتراض من صندوق النقد

وزير الخارجية يعلق على تصريح ترامب بشأن تفجير مصر لسد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانها.. 10 صور لـ درة برفقة زوجها هاني سعد.. شاهد

10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"

إعجاز علمي.. نقل مدرسة بالكامل من مكانها باستخدام 198 "روبوت" في الصين.. فيديو