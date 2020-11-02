وزير الاتصالات يوضح كيفية التقدم لمبادرة بناة مصر الرقمية ..فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة بناة مصر الرقمية تستهدف 1000 شاب من حديثي التخرج ويكون قد تخرج خلال 3 سنوات إلى 5 سنوات الماضية من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات .





أضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن المبادرة تعمل علي المحور الاكاديمي التقني وهو تلقي الشاب الي التدريب التقني من احد الجامعات العالمية التي قمنا بالتوقيع معها وهو في بلدة مصر بالإضافة إلى التدريب علي القدرات الشخصية .





طلعت ،: أننا قمنا با جتذاب شركات عالمية للمشاركة في هذه المبادرة واكد علي أن الطالب يتلقى التعليم عن بعد بتقنيات الفيديو كونفرانس بالإضافة إلى التدريب علي مهارات اللغة الإنجليزية . أوضحجتذابأنيتلقى



