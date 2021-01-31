مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد سباحًا يكسر فكي التمساح قبل أن يبتلع رأسه





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رجلا أربعينيا شجاعا تمكن من مصارعة تمساح تحت الماء، بعد أن كاد يبتلع رأسه ولكن قام الرجل بالدفاع عن نفسه.





وقام السباح باستدراج التمساح خارج المياه بسرعة، وأمسك فكيه ونزع أنيابه من رأسه وقام بكسر فكي التمساح وهرب سريعا من المكان وترك التمساح في ألم شديد.





وأصيب الرجل بجروح بالغة في رأسه بسبب غرس التمساح أنيابه في رأسه، ولكنه أوضح أن التمساح كاد أن يبتلعه وأن العناية الإلهية أنقذته في اللحظات الأخيرة.

تعرض سباح بالغ من العمر 44 عاما، إلى هجوم بالغ الخطورة من قبل تمساح في إحدى البحيرات النائية في أستراليا وفوجئ بهجوم من ذلك الوحش تحت الماء.