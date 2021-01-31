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إسلام عنان يزف بشرى سارة بخصوص لقاح استرازينيكا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:35 م
الدكتور اسلام عنان،
الدكتور اسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء، انه هناك اوجه تشابه وفروق بين كلا من لقاح سينوفارم واسترازينيكا، وهو اللقاح التي تستقبل منه مصر اليوم أولى شحناته بواقع 50 ألف جرعة،  منوها أن كلا اللقاحين يتشابه من حيث الفاعلية، وان كل اللقاحات التي دخلت جدول منظمة الصحة العالمية واعتمدت منها فاعليتها 100% ضد الاعراض الحادة والقوية، وان الفاعلية الـ 85% ضد اصحاب الأعراض الخفيفة من المصابين، وهذا الفارق بينهم.

وتابع الدكتور إسلام عنان، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن اللقاح لا يمنع دخول الفيروس وإنما يمنع ظهور الاعراض، لذلك من ياخذ اللقاح من الممكن ان يكون معدي للفيروس، مشددا على ان من يأخذون اللقاح يجب عليهم ايضا ان يستمروا في اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأكد على انه ليس هناك لقاح يقي بنسبة 100% على الاطلاق، وانه من الممكن ان يكون معدي، منوها الي اننا علينا جميعا مسؤلية اجتماعية، مشيرا الي ان من التشابهات بين سينوفارم واسترازينيكا هي الأعراض الجانبية التي تشبه اعراض الأنفلونزا الخفيفة لمدة يوم واحد فقط تقريبا، ولكن الفارق الجوهري بينهم هو طريقة التصنيع فسينوفارم يعتمد على الطريقة التقليدية في تصنيع اللقاحات، بينما استرازينيكا يعتمد على تقنية الناقل وهو أن يقوم بحقن فيروس بجين فيروس كورونا.

واوضح ان الهدف من كل تلك اللقاحات هو ان يأخذ جهاز المناعة صورة عن هذا الفيروس ليستطيع ان يهاجم ويقاوم الفيروس بعد ذلك، مردفا انه كان هناك مشكلة لدى اكسفورد في توريد اللقاح لـ "كوفاكس"، ولكننا استطاعنا ان نحصل على تلك الكمية من اللقاح بسبب اتفاقننا المسبق معهم في الربع الأخير من العام الماضي.

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