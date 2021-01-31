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18 مليار جنيه.. الرى تكشف تفاصيل المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع

الأحد 31/يناير/2021 - 01:31 م
تبطين الترع
تبطين الترع
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شيرين عادل
قال محمد الغانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن شبكة المجارى المائية فى مصر واجهت تحديات كبرى ترجع لإلقاء المواطنين مخلفاتهم والحيوانات النافقة فى مياه الترع.


وأضاف "الغانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الوزارة اختارت 7 آلاف كم من الترع التى لها أولوية فى نهاية شبكات الترع  والتى عانى منها الفلاحون، لافتا إلى أن المرحلة الحالية للمشروع من المفترض أن تنتهى فى منتصف عام 2022 بتكلفة 18 مليار جنيه.


وأشار إلى أن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع ساهم لحد كبير فى عملية توزيع المياه بين المزارعين، بحيث أن يكون لكل مزارع كمية المياه المطلوبة فى الوقت المناسب بحيث يتم توزيع المياه بأقصى درجة من العدالة والكفاءة.


وأوضح أن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع  يساعد على تحسين جودة المياه فى وجود الحشائش والمخلفات، والذى يؤثر بدوره على نوعية الترع، بالإضافة لتشجيع المواطنين على عدم إلقاء مخلفاتهم فى الترع والمجارى.


وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن المشروع يسير وفق محاور متكاملة تشمل تأهيل الترع، والرى الحديث والذكى وحصاد لمياه الأمطار، وتدشين منظومة ترع حديثة وتأهيلها.
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