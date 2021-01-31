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تعليم

ضمن فعاليات المشروع القومي لتطوير القرى.. اجتماع تنسيقي بجامعة جنوب الوادي

الأحد 31/يناير/2021 - 02:28 م
عاليات المشروع القومي
عاليات المشروع القومي لتطوير القرى المصرية
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يوسف رجب

نظمت جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا تنسيقيًا لمقر الجامعة بقنا، لدراسة تطوير القرى بمحافظة قنا في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.


حضر الاجتماع الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة والعميد محمد حافظ، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية، و العقيد ياسر وحيد، المدير التنفيذي للمشروعات الهندسية بمحافظة قنا، و الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


تضمت فعاليات الجلسة عرض لاحتياجات القرى في مختلف القطاعات و تقديم البيانات للجنة المشكلة بجامعة جنوب الوادي لإعداد الدارسة.


وقال رئيس الجامعة، إن هناك تكليفا رئاسيا للجامعة بإعداد دراسة لتطوير القرى بمحافظة قنا في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية وتم تشكيل لجنة للقيام بهذه الدراسة تضم عدة كليات لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة.


وأكد غرباوى، حرص الجامعة على تنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطن المصري في القرى التي تضم أكثر من نصف سكان مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يحدث نقلة نوعية في مختلف تفاصيل حياة المواطن المصري.


وأشار العميد محمد حافظ، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية، إلى أن الأسلوب العلمي هو منهج العمل في القوات المسلحة و يقوم العمل بناء على معلومات دقيقة وتعتبر جامعة جنوب الوادي الجهة الاقليمية الامثل للقيام بدراسة دقيقة لهذا المشروع الذي يقدم خدمة متميزة للمواطن.


وأوضح حافظ، بأن وجود الجامعة في هذا المشروع يبعث على الطمأنينة وسوف يتم تنفيذ مشروعات التطوير في قرى مراكز الوقف وابوتشت ودشنا وفرشوط وقوص كمرحلة أولى وسيتم التنفيذ خلال سنة واحدة.


وأكد الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة، ضرورة التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية بمحافظة قنا للحصول على معلومات دقيقة لعمل دراسة تقدم حجم الاحتياجات المطلوبة لتطوير القرى بصورة تخدم المواطن في مختلف الخدمات.

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