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حوادث

بمناسبة عيد الشرطة الـ69 .. استخراج المستندات الشرطية للمواطنين بالمجان.. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 02:18 م
وزارة الداخلية بإستخراج
وزارة الداخلية بإستخراج المستندات الشرطية
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية باستخراج المستندات الشرطية بدون رسوم من (إدارات المرور - إدارات قطاع الأحوال المدنية- أقسام إدارة الجوازات والهجرة والجنسية) بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لعدد من المواطنين المتقدمين لاستخراج تلك الوثائق.
          
وذلك بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسّدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن .
   
 ولاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين ، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.
بمناسبة عيد الشرطة الـ69 .. استخراج المستندات الشرطية للمواطنين بالمجان.. صور
بمناسبة عيد الشرطة الـ69 .. استخراج المستندات الشرطية للمواطنين بالمجان.. صور
بمناسبة عيد الشرطة الـ69 .. استخراج المستندات الشرطية للمواطنين بالمجان.. صور
بمناسبة عيد الشرطة الـ69 .. استخراج المستندات الشرطية للمواطنين بالمجان.. صور
بمناسبة عيد الشرطة الـ69 .. استخراج المستندات الشرطية للمواطنين بالمجان.. صور
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