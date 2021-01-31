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رياضة

رد فعل عنيف من ميسي بعد واقعة تسريب عقده مع برشلونة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:25 م
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف
انفعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لفريق برشلونة، بعد فضيحة تسريب عقده مع ناديه الكتالوني.

وقالت "ماركا" الإسبانية، إن ميسي سيرد على واقعة تفاصيل تسريب عقده، حيث سيتخذ محاميه إجراءات قانونية ضد هذا الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيقاضي صحيفة "موندو ديبورتيفو" التي نشرت الخبر، بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل نادي برشلونة.

وأوضحت "ماركا" في تقريرها، أن الأشخاص الخمسة هم جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق، وأوسكار جراو المدير العام، وكارليس توسكيتس القائم بأعمال رئيس النادي، وشخصين آخرين.

كانت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" كشفت تفاصيل عقد ميسي مع البلوجرانا، خلال الساعات الماضية، وذلك في الفترة من 2017 حتى 2021.

ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرا عن تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة، وعنونت: "العقد الفرعوني لـ ميسي الذي يدمر برشلونة". 

وأضافت الصحيفة أن عقد ميسي خلال الأربع سنوات مع برشلونة يقدر بـ 555.237 مليون يورو، حيث يحصل على 138 مليون يورو سنويًا. 

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: "يأسف نادي برشلونة لظهور عقد ليونيل ميسي علنا، لأنها وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية".

وتابع: "ينفي النادي بشكل قاطع أي مسؤولية في نشر هذ العقد، وسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد أي ضرر سببته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

واختتم البيان: "نادي برشلونة يعلن عن دعمه لـ ميسي ضد أي شخص يشوه صورته".

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