رد فعل عنيف من ميسي بعد واقعة تسريب عقده مع برشلونة

انفعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لفريق برشلونة، بعد فضيحة تسريب عقده مع ناديه الكتالوني.

وقالت "ماركا" الإسبانية، إن ميسي سيرد على واقعة تفاصيل تسريب عقده، حيث سيتخذ محاميه إجراءات قانونية ضد هذا الأمر.





وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيقاضي صحيفة "موندو ديبورتيفو" التي نشرت الخبر، بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل نادي برشلونة.





وأوضحت "ماركا" في تقريرها، أن الأشخاص الخمسة هم جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق، وأوسكار جراو المدير العام، وكارليس توسكيتس القائم بأعمال رئيس النادي، وشخصين آخرين.