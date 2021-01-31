مصر لصناعة الكيماويات تربح 82 مليون جنيه خلال 6 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021) بنسبة 474%.









وقالت الشركة، اليوم الأحد، إنها سجلت صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.









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وأضافت: "ارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق".









وحققت الشركة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 72.16 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 10.21 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.







