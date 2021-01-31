ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصر لصناعة الكيماويات تربح 82 مليون جنيه خلال 6 أشهر

الأحد 31/يناير/2021 - 02:59 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام
Advertisements
علياء فوزى
أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021) بنسبة 474%.


وقالت الشركة، اليوم الأحد، إنها سجلت صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


اقرأ أيضا:


وأضافت: "ارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق".


وحققت الشركة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 72.16 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 10.21 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


وكانت الشركة حققت مصر لصناعة الكيماويات، خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحًا بلغت 41.88 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 8.916 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسكندرية للأدوية تربح 54 مليون جنيه في 4 أشهر

4 شركات أدوية تابعة لقطاع الأعمال تسجل 167 مليون جنيه أرباحا

ارتفاع أرباح ممفيس للأدوية بنسبة 550% خلال 5 أشهر

44 مليون جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 5 شهور

أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى 72 مليون جنيه خلال 5 أشهر

العربية للأدوية تربح 73 مليون جنيه خلال 6 أشهر

ترشيحاتنا

مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد سباحًا يكسر فكي التمساح قبل أن يبتلع رأسه

لا يعرفها أحد.. خدع عبقرية يكشفها تطبيق واتسآب لأول مرة

نهائي كأس العالم لليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

لم تحرر محضرا ضده.. زوج يلقي بزوجته من البلكونة في الإسماعيلية

بيان عاجل لـ صحة دبي بشأن عينات وفحوصات كورونا

لتفادي حدوث كارثة.. إخلاء العقارات المجاورة لمخزن الأحذية المحترق بفيصل وفرض كردون أمني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية