تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11563 نقطة، وهبط مؤشر " إيجي إكس 50 " بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14115 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4464 نقطة.









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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3377 نقطة.





في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم، الأحد.