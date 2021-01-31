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اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات بداية الأسبوع

الأحد 31/يناير/2021 - 10:44 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع.
 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11563 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14115 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4464 نقطة.


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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3377 نقطة.

 
في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم، الأحد.
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