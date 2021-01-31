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محافظات

أمر بإخلاء العقارات المجاورة.. محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مخزن أحذية في كرداسة

الأحد 31/يناير/2021 - 03:51 م
محافظ الجيزة يعاين
محافظ الجيزة يعاين موقع الحريق
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محمد الصاحي
حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لجهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمخزن للأحذية والجلود كائن أسفل عقار متواجد بجوار سلم حي الهرم بالطريق الدائري نطاق مركز كرداسة. 

ووجّه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة إخلاء العقارات المجاورة للعقار حرصًا على سلامة المواطنين ولحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الانشائية للعقارات. 

كما كلف المحافظ بالتواجد الدائم على مدار اليوم من الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة وكذا تأمين حركة السير على الطريق الدائري. 

وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الإطفاء والتي تبذل أقصى مجهوداتها حتى الان للسيطرة على الحريق الناتج عن تواجد كميه كبيرة من مخزون الأحذية ببدروم العمارة، الأمر الذي يعوق أعمال الإطفاء والتبريد أمام الأجهزة المعنية. 
أمر بإخلاء العقارات المجاورة.. محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مخزن أحذية في كرداسة
أمر بإخلاء العقارات المجاورة.. محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مخزن أحذية في كرداسة
أمر بإخلاء العقارات المجاورة.. محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مخزن أحذية في كرداسة
أمر بإخلاء العقارات المجاورة.. محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مخزن أحذية في كرداسة
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