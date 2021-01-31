أمر بإخلاء العقارات المجاورة.. محافظ الجيزة يعاين موقع حريق مخزن أحذية في كرداسة

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الميدانية لجهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمخزن للأحذية والجلود كائن أسفل عقار متواجد بجوار سلم حي الهرم بالطريق الدائري نطاق مركز كرداسة.





ووجّه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة إخلاء العقارات المجاورة للعقار حرصًا على سلامة المواطنين ولحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الانشائية للعقارات.





كما كلف المحافظ بالتواجد الدائم على مدار اليوم من الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة وكذا تأمين حركة السير على الطريق الدائري.



