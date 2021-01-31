مرور مفاجئ على وحدة صحة الأسرة بكفر عبود في الفيوم

قام اليوم فريق الجهاز الاشرافي بالادارة الصحية بمركز أبشواى بالفيوم بالمرور على وحدة صحة الأسرة بكفر عبود .
وضم الفريق كلا من الدكتور ماركو عزمى المدير الوقائي بالإدارة والدكتورة أيه عزت فرج مساعد مدير الإدارة للرعاية الأساسية ، و عبد السيد يوسف و احمد العجماوى و مدحت ابراهيم و هناء عمر من التفتيش المالى والإدارى ،و عبدالله محمد عبدالله المراجع المعملى بالإدارة .
وذلك بناءا علي توجيهات الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتورة كلير بقطر مديرة الادارة الصحية بابشواى ، تابع الفريق المرور على غرفة الاستقبال والطوارئ والتأكد من ت توافر الوسائل ومستلزمات الوقاية من المطهرات ووسائل الغسيل والتزام العاملين بإجراءات مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير اسطوانات الأكسجين .
كما تم المرور على غرفة التطعيمات ومكتب الصحة ،، وأعمال الترصد والتطعيمات ،، وكذلك المرور على المعامل والانضباط الإداري وتواجد الفرق الطبيه من الأطباء والصيدلة والتمريض وتوفير الأدوية ودولاب الطوارئ واسطوانات الأكسجين بالوحدة ، وكذلك متابعة المبادرات الرپاسية لفحص الثدي والأمراض المزمنة والسمعيات والأم والجنين .
وفى السياق ذاته قام مسئول الاعلام والتثقيف الصحي بالإدارة بعمل ندوة تثقيفية للعاملين والمترددين داخل الوحدة عن فيروس كورونا المستجد والإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد ،، وأهمية التباعد الاجتماعي للتحكم في نقل العدوى.
وتطرق الحديث عن أهمية مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمتابعة مرضى العزل المنزلى لفيروس كورونا،، وضرورة توعية المخالطين لحالات العزل المنزلى ، وكيفية التعامل مع المرضى ، وتناولت الندوة أيضا الحديث عن التطعيمات الإجبارية للأطفال وأهميتها لصحة الطفل ومواعيد التطعيم .