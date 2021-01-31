مرور مفاجئ على وحدة صحة الأسرة بكفر عبود في الفيوم

قام اليوم فريق الجهاز الاشرافي بالادارة الصحية بمركز أبشواى بالفيوم بالمرور على وحدة صحة الأسرة بكفر عبود .





وضم الفريق كلا من الدكتور ماركو عزمى المدير الوقائي بالإدارة والدكتورة أيه عزت فرج مساعد مدير الإدارة للرعاية الأساسية ، و عبد السيد يوسف و احمد العجماوى و مدحت ابراهيم و هناء عمر من التفتيش المالى والإدارى ،و عبدالله محمد عبدالله المراجع المعملى بالإدارة .





وذلك بناءا علي توجيهات الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتورة كلير بقطر مديرة الادارة الصحية بابشواى ، تابع الفريق المرور على غرفة الاستقبال والطوارئ والتأكد من ت توافر الوسائل ومستلزمات الوقاية من المطهرات ووسائل الغسيل والتزام العاملين بإجراءات مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير اسطوانات الأكسجين .



