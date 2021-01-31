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حوادث

جهود أمنية لكشف غموض سرقة مدرسة ثانوية بشبرا الخيمة

الأحد 31/يناير/2021 - 05:00 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة سرقة مدرسة ثانوية بحي غرب شبرا الخيمة، بعد أن تسلل مجهولين ليلاً إلى داخل المدرسة واستولوا على أجهزة كمبيوتر.


ويقوم فريق من البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة وتفريغها للوصول إلى الجناة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بسرقة مدرسة المصريين الثانوية بنين بحي غرب بشبرا الخيمة حيث تسلل مجهولون إلى داخل المدرسة وقاموا بسرقة بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

وانتقل فريق من البحث الجنائى لفحص أبواب المدرسة والشبابيك، ويُجرى حاليا فحص كاميرات المراقبة وتفريغها للوصول إلى الجناة.

من ناحية أخرى تخلص عامل بمصنع بلاستيك، في مركز الخانكة من حياته بإشعال النيران في نفسه، بعد قيام زوجته بترك المنزل، ونقل كافة الأثاث والعفش من مسكن الزوجية بمساعدة أسرتها إثر خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول محمد ط س، 20 سنة عامل بمصنع بلاستيك ، مقيم دائرة مركز الخانكة مصابا بحروق متعددة بالرقبة والصدر والذراعين وأجزاء من الفخذين، توفى على أثرها وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة لموقع البلاغ ، وتبين من التحريات على أثر خلافات زوجية بين المجنى عليه وزوجته، حيث عاد من عمله وجدها تركت المنزل بعدما قامت بالاستعانة بأفراد أسرتها فى نقل أثاث وعفش المسكن وكافة المنقولات ، ووجد المنزل خاليا إلا من البلاط فيه فأصيب بحالة من الصدمة والذهول.

وأكدت التحريات أنه الصدمة النفسية التي كان عليها ساقته للنزول إلى الشارع وسكب على ملابسه مادة مشتعلة قاصدا التخلص من حياته ، وتمت إحالة المحضر إلى نيابة الخانكة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها. وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

من جانبها أمرت نيابة قسم اول بنها بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود الواقعة.
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