انتحار عامل حرقا بسبب ترك زوجته المنزل بالقليوبية

تخلص عامل بمصنع بلاستيك ، في مركز الخانكة من حياته بإشعال النيران في نفسه، بعد قيام زوجته بترك المنزل، ونقل كافة الأثاث والعفش من مسكن الزوجية بمساعدة أسرتها إثر خلافات زوجية بينهما.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول محمد ط س، 20 سنة عامل بمصنع بلاستيك ، مقيم دائرة مركز الخانكة مصابا بحروق متعددة بالرقبة والصدر والذراعين وأجزاء من الفخذين، توفى على أثرها وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة لموقع البلاغ ، وتبين من التحريات على أثر خلافات زوجية بين المجنى عليه وزوجته، حيث عاد من عمله وجدها تركت المنزل بعدما قامت بالاستعانة بأفراد أسرتها فى نقل أثاث وعفش المسكن وكافة المنقولات ، ووجد المنزل خاليا إلا من البلاط فيه فأصيب بحالة من الصدمة والذهول.





وأكدت التحريات أنه الصدمة النفسية التي كان عليها ساقته للنزول إلى الشارع وسكب على ملابسه مادة مشتعلة قاصدا التخلص من حياته ، وتمت إحالة المحضر إلى نيابة الخانكة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها. وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.