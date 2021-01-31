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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار ببنها

الأحد 31/يناير/2021 - 10:13 ص
اصطدام قطار
اصطدام قطار
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قسم أول بنها بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال القليويبة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود الواقعة. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا بمصرع " ابراهيم ا " أثناء محاولتة استقلال القطار من محطة بنها فأختل توازنة فسقط ميتا تم نقل المتوفي لمستشفى بنها التعليمى وتحرر محضر بالواقعة واصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

من ناحية أخرى لقي خفير خصوصي مصرعه، بطلق ناري، إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة لمسجل خطر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العقيد شريف الدخاخنى، مأمور مركز قليوب، بوفاه المدعو محمد عباس، خفير خصوصي، بطلق ناري إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة  للمتهم المدعو سيد م م وشهرته سيد حماصة 40 سنة مسجل خطر شقيق زوجة المجني عليه.
 
تم ضبط المتهم ونقل جثة المتوفى للمستشفيوأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي صرحت بإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفي وطلب تحريات المباحث.
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