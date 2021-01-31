التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار ببنها

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا بمصرع " ابراهيم ا " أثناء محاولتة استقلال القطار من محطة بنها فأختل توازنة فسقط ميتا تم نقل المتوفي لمستشفى بنها التعليمى وتحرر محضر بالواقعة واصدرت النيابة العامة قرارها السابق.



من ناحية أخرى لقي خفير خصوصي مصرعه، بطلق ناري، إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة لمسجل خطر.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العقيد شريف الدخاخنى، مأمور مركز قليوب، بوفاه المدعو محمد عباس، خفير خصوصي، بطلق ناري إثر قيامه بالدفاع عن صاحب كشك رفض دفع إتاوة للمتهم المدعو سيد م م وشهرته سيد حماصة 40 سنة مسجل خطر شقيق زوجة المجني عليه.



تم ضبط المتهم ونقل جثة المتوفى للمستشفيوأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي صرحت بإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفي وطلب تحريات المباحث.

