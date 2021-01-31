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برلمان

وزير البترول للنواب: نعمل على تحقيق إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لعام 2025

الأحد 31/يناير/2021 - 04:58 م
وزير البترول
وزير البترول
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق قصص نجاح مبهرة داخل القطاع، لاسيما بعدما تغلبت من المعوقات التي واجهتها، بما ساهم في قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني.

أضاف "الملا"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن رؤية القطاع تتلخص في السعي نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث.   

وتابع "الملا"، أن الوزارة تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025 تستهدف الوصول إلى توليفة الطاقة التي تحقق التنمية المستدامة من الموارد المتاحة باعلى عائد وأقل تكلفة.

وتقدم وزير البترول بالتهاني لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، لنيله ثقة النواب في رئاسة المجلس النيابي، وكذا وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، مهنئاً أيضًا أعضاء مجلس النواب.
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