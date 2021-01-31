العراق يسجل 714 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 1272

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد تسجيل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1272.





وأوضحت وزارة الصحة العراقية وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1272 حالة للشفاء".

لفاتة إلى أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 6 حالات في عموم محافظات البلاد".





وكانت وزارة الصحة العراقية فى وقت سابق أعلنت أن لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا يصل إلى العراق مطلع الشهر المقبل.





وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "تدريب الملاكات الصحية للوزارة ستتبناها كوادر شركة فايرز المصنعة للقاح"، لافتا إلى أن "التعاقد مع الشركة لشراء اللقاح سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين".