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محافظات

حملات تفتيشية مفاجئة على ١٥٠٠ منشأة طبية خاصة في الدقهلية

الأحد 31/يناير/2021 - 06:09 م
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
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همت الحسينى
اعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الحد الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة خلال شهر يناير بناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية .

حيث قامت ادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالادارات الصحيه بشن حملات  تفتيشية مفاجئة  على المنشآت الطبية الخاصة حيث تم المرور على حوالي ١٥٠٠ منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة و مراكز طبية و مراكز علاج طبيعي و عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة .

واضاف البيان انه تم استصدار ٥٢ قرار غلق  للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة ولادارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها  ،و تم منح تراخيص لعدد ٦١ منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر يناير  لعام٢٠٢١م حيث تم ترخيص ٥٠ عيادة خاصةو٤ عيادة تخصصية و ٧ مركز طبي خاص كما تم عمل عدد ٢٥٠ انذار المنشأت الطبية المخالفة و ذلك لتفادى تلك المخالفات . 

ومن حانبه اكد " وكيل الوزارة " ان صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.

ووجه "وكيل الوزارة " الشكر للمختصين بادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تفتيشية مفاجئة على ١٥٠٠ منشأة طبية خاصة في الدقهلية
حملات تفتيشية مفاجئة على ١٥٠٠ منشأة طبية خاصة في الدقهلية
حملات تفتيشية مفاجئة على ١٥٠٠ منشأة طبية خاصة في الدقهلية
حملات تفتيشية مفاجئة على ١٥٠٠ منشأة طبية خاصة في الدقهلية
حملات تفتيشية مفاجئة على ١٥٠٠ منشأة طبية خاصة في الدقهلية
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