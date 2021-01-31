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أخبار البلد

وزير الرى يجتمع مع رئيس قطاع المياه الجوفية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها

الأحد 31/يناير/2021 - 06:40 م
صدى البلد
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أمل مجدى
اجتمع  الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس السيد شلبي رئيس قطاع المياه الجوفية والمهندسة عزة بشندى رئيس وحدة الدراسات بالقطاع ، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية التى يقوم قطاع المياه الجوفية  بتنفيذها. 

كانت وزارة الموارد المائية والرى اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم. 

كما تواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية. 

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول .
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