مستشفى إسنا التخصصي بالأقصر يجري عمليات متنوعة وخطيرة بنجاح

نجح الفريق الطبي بمستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر ، في إجراء عمليات متنوعة ونادرة بالمنظار ومنها، عملية إصلاح كسر بالفخذ لمريضة82 سنه تعانى من ضغط الدم المرتفع وكذلك سكر مرتفع وأمراض بالقلب، وعملية إصلاح كسر بالفخذ واصلاح كسور متنوعة لثلاث حالات أخرى، وعملية إصلاح كسر بالفخذ وإصلاح كسور متنوعة لثلاث حالات اخرى، وعمليات استئصال المرارة بالمنظار لحالتين إحداهما مسنة وتعانى من أمراض عالية الخطوره والأخرى لشاب في العقد الرابع من العمر، وتم إجراء العمليات بنجاح .









وضم الفريق الطبي كلًا من، الدكتور ياسر محمد عبد الله مدير العمليات اخصائي التخدير، والدكتور أحمد صابر استشاري التخدير، والدكتور رمضان ابوالعيون أخصائي التخدير، والدكتور عبدالحكيم ابوالقاسم استشارى جراحة العظام والمفاصل ورئيس القسم، والدكتور احمد صلاح الجعفري اخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير، وطاقم التمريض بالمستشفى.









وأوضح الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، أن نجاح تلك العمليات جاء ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر الفريق الطبي المسئول عن العملية وهو ما يأتي في ضوء الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى إسنا التخصصي لجميع المرضى.







