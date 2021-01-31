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فن

نشرة كروونا الفنية.. إصابة خالد يوسف بالفيروس.. وهيثم شاكر ينضم إلى قائمة المصابين

الأحد 31/يناير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

إصابة خالد يوسف بـ فيروس كورونا
 
أعلن المخرج خالد يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابته بفيروس كورونا. 

وكتب خالد يوسف :" "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا ..الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. "قعدت أنؤ" على نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا". 

وأضاف :"أديني بعد طول صمود أُصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليها.. دعواتكم أن تمر بسلام".


كواليس إصابة محمد الصغير بفيروس كورونا

رحل  خبير التجميل محمد الصغير بعد الاصابة بفيروس كورونا وتم تشييع الجثمان الى مثواه الأخير. 

واصيب محمد الصغير بفيروس كورونا نتيجة مخالطة السائق الخاص به الذى كان يعانى من اعراض البرد الشديدة وتبين بعد ذلك انه مصاب بـ كورونا، فأصيب الصغير بالعدوى واجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجتها ايجابية. 

هيثم شاكر يعلن إصابته بفيروس كورونا 

أعلن هيثم شاكر إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر فيسبوك  "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء وبالصحة فى القريب العاجل.

وتصدر هيثم شاكر، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل مصر، بعد حلقته في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON E الفضائية.
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