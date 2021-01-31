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فن

حسد نفسه.. خالد يوسف يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 11:00 ص
خالد يوسف
خالد يوسف
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شروق ابراهيم
أعلن المخرج خالد يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابته بفيروس كورونا. 

وكتب خالد يوسف :" "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا ..الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. "قعدت أنؤ" على نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا". 

وأضاف المخرج الشهير خالد يوسف :"وأديني بعد طول صمود أُصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليها.. دعواتكم أن تمر بسلام".

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ويعود المخرج والبرلماني السابق خالد يوسف، إلى مصر قريبا بعد سنوات في فرنسا قضاها برفقة زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.

وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد، إن الموقف القانوني للمخرج والبرلماني خالد يوسف سليم حيث لا توجد ضده أي قضايا أو أزمات قانونية.

وأكدت المصادر، أن خالد يوسف غير مطلوب لأى قضايا سياسية أو جنائية، وبذلك له كامل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري للمواطنين.

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