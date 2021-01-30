ارجع ماتخافش ..عمرو أديب يعلق على عودة خالد يوسف ..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المخرج خالد يوسف من الأشخاص الذين صوروا ثورة 30 يونيو وظل واقفا أمام جماعة الإخوان الإرهابية، وتصدى لهم وظل على قائمة المطلوبين من قبل الاخوان لفترات طويلة ،وكون مجموعة من المعارضين موجودين حتى الآن.





وأوضح عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، أن خالد يوسف من عاشقى تراب مصر ووطنى وتم اختباره فى الأيام الماضية ولم يشترك فى أى عمل أو حزب ضد البلد مهما سنحت الفرصة أمامه، متابعًا أن من قمة النضج السياسى أن تستوعب المعارضة وانت فى الخارج.





وأشار عمرو أديب ، إلى أن مصر الآن نضجت ولديها صلابة تتحمل كل الآراء، والأحزاب تستطيع أن تكون برامج وتجهز مرشحين لرئاسة الجمهورية وتحتمل جرائد معارضة ، مضيفًا نحن بحاجة لعودة خالد يوسف وكثير من الأسماء الجيدة خارج مصر.









ونوه عمرو أديب، أن البلد تستوعب الآن من الآراء ألفا ومليونا وأهلا بخالد يوسف وكل المواطنين بالخارج الذين لا يقعون تحت اي ضغوط أو مشاركات ضد البلد، متابعًا أن مصر فى حاجة إلى آرائه وأفكاره.