ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحد 31/يناير/2021 - 07:39 م
هبة مجدي
هبة مجدي
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هبة مجدي بإطلالة شتوية تكشف جمالها، مرتدية توب صوف جذاب الذى يبرز جمالها واناقتها، واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.

وشاركت هبة مجدى مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم

دارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، وتتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هبة مجدي تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

علا رشدي في أحدث ظهور مع ابنتها: "Summer is in winer"

هبة مجدي تبهر متابعيها في جلسة تصوير جديدة بصحبة زوجها

شاهد .. هبة مجدي ومحمد محسن في جلسة تصوير رومانسية

هبة مجدي تطلب الدعاء من جمهورها.. شاهد

هبة مجدي تحضر مفاجأة لجمهورها

ترشيحاتنا

قصة قتل زينة اللبنانية.. خنقها زوجها حتى الموت بعد رفعها دعوى طلاق

أزمة تواجه الصفقة.. جالاتا سراي يكشف لـ صدى البلد سر تأخر سفر مصطفى محمد إلى تركيا

إعارة ثنائي الأهلي إلى الإسماعيلي والمقاصة

أول تعليق من باسم مرسي بعد انتقالة للمقاصة

مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد سباحًا يكسر فكي التمساح قبل أن يبتلع رأسه

المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة الرواتب حتى نهاية فبراير 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة