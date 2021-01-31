ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أعضاء "النواب" و"الشيوخ" من تنسيقية شباب الأحزاب يشيدون بوطنية شباب مصر الدارسين بالخارج

الأحد 31/يناير/2021 - 07:51 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
سعيد العربي
وجه النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمة خلال الإنطلاق الرسمي لفعالية "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج" بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.

وأعرب "يونس" عن شكره لدعوة وزارة الهجرة للمشاركة في هذه الفعالية التي تُعنى بالشباب، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم الشباب، وأن تنسيقية شباب الأحزاب خير دليل، حيث أكد أن الشباب المصري ذي معدن أصيل حريص على وطنه.

وتابع يونس أنهم فخورون بما يشاهدونه اليوم من خبرات شبابية، مثمنا مبادرات وزارة الهجرة للحوار مع الشباب المصري بالخارج، وأضاف: "مررنا بما مر به الشباب، وما تقوم به وزارة الهجرة شيء رائع لإدماج المصريين بالخارج في خطط الدولة، وتعميق التواصل مع شباب الدارسين بالخارج".

وأكد يونس على دعم القيادة السياسية للشباب وحرص الدولة المصرية على الاستفادة من أبنائها وطاقاتهم لبناء وطن قوي بسواعد شبابها وعقول أبنائها بالداخل والخارج.

من جانبها وجهت النائبة سها سعيد أمين، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمة أيضا قالت فيها إن مشاركة شباب التنسيقية في فعالية اليوم يهدف لعرض تجربة الدولة المصرية في دعم الشباب، مؤكدة أن ضخ دماء جديدة من شباب الدارسين بالخارج في شرايين الجهاز الإداري للدولة المصرية يعمق فرص تبادل الخبرات مع نظرائهم بالداخل. 

وأضافت سعيد أن أعضاء التنسيقية يتابعون باهتمام ما تقوم به وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج ويثمنون أبعاد المبادرة، لعرض صورة مصر وإنجازات الدولة المصرية بما يليق بإنجازاتها، والاستفادة من الدارسين بالخارج ليصبحوا سفراء للدولة المصرية.

وثمنت سعيد جهود وزارة الهجرة في التعامل مع شباب الدارسين بالخارج، وما تطرحه الوزارة من مبادرات عدة ساعدت في ربط هؤلاء الشباب بمصر، مشيرة لسعي الوزارة في تعظيم أدوات الاتصال والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج ومن أهمها وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة وكذلك مجلة مصر معاك صاحبة التأثير الواسع. 

وقالت إن ما يحدث هو ثمرة سياسات الدولة المصرية لمد جسور التواصل مع المصريين بالخارج، وانعكاسا لأهمية الدور الذي يقومون به حيث بإمكانهم التعبير عن الواقع المصري في مختلف المجالات بصورة صحيحة، موضحة أن التنسيقية تفتح أبوابها أمام الدارسين بالخارج للانخراط في العمل السياسي بما لديهم من خبرات في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية. 

وأضافت النائبة أن النواب الحضور سيحملون لمجلسي النواب والشيوخ رغبة التنسيقية في حضور شباب الدارسين بالخارج لجلسات الاستماع  بالمجلسين للتعرف على طبيعة العمل السياسي المصري، وكذلك الاقتراب من فكر الشباب المصري الذي تمكن سياسيا ويلعب دورا رقابيا مهما في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.

كانت السفيرة نبيلة مكرم أعلنت الإطلاق الرسمي لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.

كما دشنت وزيرة الهجرة "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، وهو الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب: تكريم أبناء الشهيد عادل عبد الحميد بالسويس ضمن حملة على راسنا

وزيرة الهجرة تستعرض الاستراتيجية الوطنية للمصريين الدارسين بالخارج

ورشة عمل بـ"الهجرة" لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق إستراتيجية وطنية لشباب الدارسين بالخارج

برلمانية: الشباب الدارسون بالخارج عليهم دور كبير في بناء الوطن

برلماني: مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" لتعزيز صلتهم بالوطن خطوة تأخرت كثيرا

بعد عقد وزارة الهجرة ورشة عمل لتعميق آليات التواصل معهم.. برلمانيون: الشباب الدارسون بالخارج عليهم دور كبير في بناء الوطن.. والسيسي أعطى اهتماما كبيرا لهم

ترشيحاتنا

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

هدف خرافي.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول في شباك وست هام

طارق أبو العينين يعلن ضم نجم الرجاء البيضاوي لـ سيراميكا كليوباترا

أوناجم يودع لاعبي الزمالك

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استعدادات الامتحانات

بينهم 3 حالات خطرة.. إصابة 5 وتهشم 3 سيارات في سقوط شجرة ضخمة بالمهندسين.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات ليلى علوي تكشف عن أنوثتها

نشرة الصحة والمرأة: هاني الناظر يكشف حقيقة وصول فيروس نيباه لـ مصر.. والفرق بين أعراض كورونا في السلالة الجديدة والأصلية