زراعة النواب توافق على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب، أثناء اجتماعها مساء اليوم، الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذى سبق وأن وافقت عليه اللجنة فى الفصل التشريعى السابق.





وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن اللجنة استندت إلى نص المادة 180 من اللائحة الداخلية، فى الموافقة مشروع القانون، من جديد، دون التطرق إلى إعادة مناقشة مواده مرة أخرى، وذلك باكتفائها بما انتهت إليه اللجنة السابقة فى تقريرها حول مشروع القانون.





وتنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس على، "يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها".





وأوضح الحصري، أن مشروع القانون، سبق مناقشته، عبر 27 اجتماعًا و70 ساعة عمل، خلال الفصل التشريعى السابق، بعد تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية فيه، والتي تم حسمها والتوافق عليها.





وأكد رئيس لجنة الزراعة، أهمية مشروع القانون، موضحًا أن هدف القانون الجديد هو وضع استراتيجية للتعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد، وبالإضافة إلى تعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل.





ونوه بأن مشروع القانون من شأنه مواجهة تحديات مثل تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، وتابع، أن مشروع القانون يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة، للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليًا على أملاك الدولة.