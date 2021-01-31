أستاذ صدرية عن فيروس نيباه: خطير وينتقل عن طريق اللعاب

قال الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان الصينية، إنه تم تضخيم خبر فيروس "نيباه".





وأضاف "الوعري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الصين ليست مصدر الفيروس، وهو غير منتشر بها"، منوها بأنه فيروس خطير وينتقل عن طريق اللعاب.





ونوه أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان، بأن اتهام الصين بأنها مصدر المرض يعد حربًا باردة، موضحًا "الصين وافقت على زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية للتحري عن مصدر فيروس كورونا".





وأشار إلى أن هناك 5 سلالات جديدة تم تحورها من فيروس كورونا، لافتا إلى أن أخطر سلالة تحورت من فيروس كورونا كانت سلالة جنوب إفريقيا.





وأكد أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان الصينية، أن فيروس كورونا أثبت أنه يتحور كل شهر أو شهرين.