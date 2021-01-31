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رياضة

الترجي يفوز على الأفريقي في قمة مباريات الدوري التونسي

الأحد 31/يناير/2021 - 08:25 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 عزز فريق الترجي صدارته للدوري التونسي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على الأفريقي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز النجم الساحلي على الملعب التونسي 1 / صفر و اتحاد بن قردان على الأولمبي الباجي 1 / صفر ومستقبل الرجيش على نجم المتلوي 3 / صفر، وتعادل الصفاقسي مع مستقبل سليمان 1/1.

ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنيس البدري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

واضطر فريق الأفريقي للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد حصول إسكندر لعبيدي على البطاقة الحمراء.

ورفع الترجي رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط أمام النجم، وتوقف رصيد الأفريقي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.
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