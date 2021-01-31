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رياضة

أهلي جدة يسقط في فخ التعادل أمام الباطن بالدوري السعودي

الأحد 31/يناير/2021 - 09:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 فشل فريق أهلي جده في تقاسم صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، مع الشباب، ولو بشكل مؤقت، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه الباطن 2 / 2 اليوم الأحد في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري، والتي شهدت فوز الرائد على ضمك 4 / 2 وتعادل الوحدة مع القادسية 2/2.

وتقدم الأهلي بهدف سجله معتز هوساوي في الدقيقة 11، وتعادل الباطن بهدف سجله صالح آل عباس في الدقيقة 16 ثم سجل سلمان المؤشر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ثم سجل آل عباس الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 43.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر، كما رفع الباطن رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق الرائد تأخره بهدف أمام ضيفه ضمك إلى فوز 4 / 2 .
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